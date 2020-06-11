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Kamuda istihdam yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 arttı

Kamuda istihdam edilen personel sayısı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 4,7 milyona yaklaştı. Kamuda çalışanların 2,9 milyondan fazlasını kadrolu, 455 binini de sözleşmeli personel oluşturdu

11.06.2020 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kamuda istihdam
AA

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla yaklaşık 4,7 milyon oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, kamuda çalışan sayısı ocak-mart döneminde 4 milyon 698 bin 941'i buldu. Bu sayı geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 517 bin 82 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artmış oldu.

Kamuda çalışan personelin 2 milyon 942 bin 904'ünün kadrolu, 455 bin 50'sinin sözleşmeli, 1 milyon 144 bin 400'ünün sürekli işçi, 51 bin 80'inin geçici işçi, 105 bin 507'sinin diğer kategorilerde olduğu görüldü.

Kamuda çalışan personelin alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam edilenlerin yüzde 66,1'ine karşılık gelen 3 milyon 104 bin 952 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı belirlendi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 965 bin 30 kişi görev yapıyordu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, geçen yılın ilk çeyreğinde 279 bin 163 kişi istihdam edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde sayı 7 bin 249 artışla 286 bin 412'ye ulaştı.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 750 kişi artarak 42 bin 882'ye çıktı.

Aynı dönemde özel bütçeli diğer idarelerde çalışan sayısı 2 bin 286 kişi azalışla 100 bin 414'e, diğer kamu idarelerindeki personel sayısı da 107 kişi azalışla 7 bin 316'ya geriledi.

KAMU BANKALARININ PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ

İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım, Vakıflar Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda ocak-mart döneminde 63 bin 661 kişi görev yaptı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 46 bin 975 kişi seviyesindeydi. Bu artışta 2019'un sonunda Vakıflar Bankasının kamu bankası kapsamına dahil edilmesi etkili oldu.

Belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam oranı aynı dönemde yüzde 9,31 artışla 454 bin 94'ten 496 bin 388'e yükseldi.

İl özel idarelerinde 2019'un ilk çeyreğinde 13 bin 784 kişi istihdam edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde sayı 1008 kişi azalarak 12 bin 776'ya geriledi.

Bu yılın ve geçen yılın ilk çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı ve alt dağılımları şöyle:

2020

2019

Yüzde fark

Fark

Genel toplam (kişi)

4.698.941

4.517.082

4,03

181.859

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

3.104.952

2.965.030

4,72

139.922

YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri

286.412

279.163

2,60

7.249

Özel bütçeli diğer idareler

100.414

102.700

-2,23

-2.286

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

6.312

5.850

7,90

462

Sosyal güvenlik kurumları

42.882

42.132

1,78

750

Döner sermayeler ve kefalet sandıkları

243.113

247.385

-1,73

-4.272

Diğer kamu idareleri

7.316

7.423

-1,44

-107

233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT'ler (Bağlı ortaklıklar dahil)

96.303

95.558

0,78

745

Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar

5.413

6.309

-14,20

-896

Kamu bankaları

63.661

46.975

35,52

16.686

Özel kanunu bulunan kuruluşlar

34.266

33.387

2,63

879

İl özel idareleri

12.776

13.784

-7,31

-1.008

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri

198.733

217.292

-8,54

-18.559

BİT'ler

496.388

454.094

9,31

42.294

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