Kamu işçisinin ücreti eridi

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri devam ediyor. İşçileri temsil eden TÜRK – İŞ ve HAK – İŞ ile kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) heyetleri geçen hafta ilk toplantılarını yaptı. Taraflar bu hafta perşembe günü yeniden bir araya gelecekler. Görüşmeleri TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK – İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu yürütüyor. İşçi sendikaları işveren tarafının karşı teklifini bir an evvel açıklamasını istiyor ancak bu haftaki görüşmelerde işveren tarafının karşı teklifte bulunması beklenmiyor.

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Kamu işçilerinin 2023 – 2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi 2023 yılında imzalandığında işçiler büyük sevinç yaşadı. Kamu işçilerinin en düşük çıplak brüt ücreti önce 15.000 TL’ye çıkartıldı. Bu tutarın üzerine tüm işçiler için yüzde 45 oranında zam yapıldı. Böylece 2023 yılı ocak – haziran dönemindeki en düşük işçi ücreti 21.750 TL oldu.

Toplu sözleşmede işçi ücretlerinin 2023 yılı ikinci yarısında yüzde 15, 2024 yılında ise 6’şar aylık dönemlerde yüzde 10 oranında artırılması öngörüldü. Enflasyon bu oranları aşarsa aradaki fark bir sonraki 6 aylık zamma yansıtılıyor. 2023 YILINDAKİ YÜKSEK ZAM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ İşçi ücretlerine 2023 yılında yapılan yüksek oranlı zammın ardından aynı yıl temmuz ayında en düşük memur maaşı da 22.000 TL’ye çıkartıldı. Memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. REKLAM Ancak, 2023’ün ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 çıkınca işçi ücretlerine yapılan zam hızla eridi. İşçi ücretlerine 2024 ocak ayında yüzde 32,57 oranında zam yapıldı. 2024 temmuz ayındaki ücret zammı 6 aylık enflasyonla aynı oranda olmak üzere yüzde 24,73 oldu. 2024’ün ikinci yarısında yüzde 15,75 oranında enflasyon yaşandı. Aynı dönemdeki yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 2025 ocak ayında yüzde 5,75 oranında enflasyon farkı verildi. İşçilerin ocak ayından geçerli asıl ücret zamları toplu sözleşme ile belirlenecek.

2023 yılı ocak ayı itibarıyla 15.000 TL’ye çekilen en düşük işçi ücreti 2025 yılı ocak ayında 43.737,47 TL’ye geldi. İlk altı aylık dönemde yüksek oranda bir reel artış sağlanmasına karşın, sonraki dönemdeki ücret artışları enflasyonla başa baş oldu. SÖZLEŞMESİ MARTTA BAŞLAYAN İŞÇİLER İLE FARK OLUŞTU Kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri ocak, şubat ve mart ayı olmak üzere üç farklı dönemde başlıyor. Yukarıda anlatılan ücretler, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçi ücretlerini gösteriyor. Sözleşmesi farklı dönemde başlayan işçilerin ücret artışları 2024 yılı ocak ayına kadar aynı oldu. Aslında sözleşmesi martta başlayan işçilerin ücretleri geçen yıl ocak ayında normalde yüzde 23,47 oranında kalacaktı. O tarihte TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK – İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın girişimleriyle şubat ve martta sözleşmesi başlayan işçilerin ücret zammı da yüzde 32,57’de eşitlendi. Ancak, 2024 yılı temmuz ayında sözleşmesi ocak ayında başlayan işçi ücretlerine yüzde 24,73 oranında zam yapılırken sözleşmesi mart ayında başlayan işçi ücretlerine 2024’ün ikinci yarısı için yapılan zam yüzde 18,34’te kaldı. Bu yılın ocak ayında ikisi arasındaki fark bir miktar kapanmakla birlikte sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin en düşük ücreti şu an 42.184,91 TL’de kaldı. Aralarında 1.525 TL fark bulunuyor.

İŞÇİLER NE İSTİYOR? 2025 - 2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için TÜRK – İŞ ve HAK – İŞ’in açıkladığı ortak teklifte en düşük brüt çıplak ücretlerin önce aylık 54.000 TL’ye çıkartılması, bunun üzerine ilk 6 ay için yüzde 50 zam yapılması öngörüldü. İzleyen 6’şart aylık dönemlerde ise ücret zammının yüzde 25 olması ve enflasyon yüzde 25’i aşarsa aradaki farkın bir sonraki ücret zammına yansıtılması talep edildi.