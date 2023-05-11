CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalar şöyle:
"Vicdanımı, değerlerimi bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan, hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapmak istedim. Bu neticede bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bugüne hazırlığımızı yaptık. Kamu toplu iş sözleşmeleri imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Bu protokolle yaklaşık 700 bin işçi kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.
6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, medikal kurtarmacılarımıza, şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.