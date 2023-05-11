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Kamu işçisi zammı ne zaman yatacak, maaş farkları hangi tarihte verilecek? 2023 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar oldu?

Kamu işçisi zammı ne zaman yatacak? 2023 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar oldu?

700 bin kamu işçisini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından, en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. İşte en düşük kamu işçisi maaşının hesaba ödeneceği tarih...

Giriş: 11.05.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • En düşük kamu işçisi maaşlarının belli olmasının ardından, zamlı maaşların yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin ardından kamu işçisi maaşarına yüzde 45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş netlik kazanmış oldu. En düşük kamu işçisi maaş zammı ile maaş farklarının verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Kamu işçisi zammı ne zaman yatacak, maaş farkları hangi tarihte verilecek? 2023 En düşük kamu işçi maaşı ne kadar oldu?" İşte detaylar...

  • TOPLANTI BEŞTEPE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Kamu işçilerine yapılacak zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI!

    Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bugün imzalandı.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalar şöyle:

    "Vicdanımı, değerlerimi bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan, hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapmak istedim. Bu neticede bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bugüne hazırlığımızı yaptık. Kamu toplu iş sözleşmeleri imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Bu protokolle yaklaşık 700 bin işçi kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.

    6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, medikal kurtarmacılarımıza, şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • "REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün imzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz." dedi.

  • EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti; Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz. Yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

  • KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi kapsamında, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını duyurmuştu. 

     

  • Kamu işçileri maaşlarını her ayın 15'i itibari ile almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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