Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda Kamerun, Mozambik'i konuk etti.

Ev sahibi rakibini 4-1 mağlup ederken Beşiktaş Vincent Aboubakar 2 gol kaydetti. Diğer golleri Anguissa ve N'Jie atarken konuk ekibin tek golü Kamo-Kamo'dan geldi.

Kamerun bu sonuçla 7 puanla zirvede yer alırken Mozambik 4 puanda kaldı.