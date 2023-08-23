Kalpli kurabiye tarifi ve yapılışı: Kalpli kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Kurabiye, çay yanına yakıştığı gibi kahve yanına da çok yakışan hem doyurucu hem de pratik bir tarif olarak karşımıza çıkar. Kurabiyeler genelde yuvarlak olarak yapılsa da aslında birçok çeşitte ve renkte kurabiye yapmak mümkün. Elinizde kurabiye şekil verme aparatı var ise istediğiniz her şekilde kurabiye yapabilirsiniz. Eğer aparatınız yoksa el becerinizle kurabiye hamuruna şekil verebilirsiniz. Kalpli kurabiye yapımı diğer hamur işlerine göre daha pratik ve kolay bir tariftir. Çat kapı gelen misafirleriniz için çay veya kahvenin yanına hemen bir kurabiye yapıp fırına atabilirsiniz.

Kalpli kurabiye yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Eğer bu aşamalara dikkat eder ve uygularsanız lezzetli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Öncelikle kurabiye yapımı için mutlaka oda ısısında yumuşamış margarin veya tereyağı kullanmanız gerekir. Yumuşamamış tereyağı hamura yedirmek zor olmaktadır. Kalpli kurabiye yaparken fırınınızı mutlaka önceden ısıtmanız gerekir. Isıtılmamış fırına kurabiye hamurunu koyduğunuzda kurabiyelerinizin yayılmasına sebep olabilirsiniz.

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Siz de kalpli ve renkli kurabiye yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz kalpli kurabiye tarifini evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Gelin, kalpli kurabiyenin tarifine bakalım.

Kaç kişilik:12-13 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori: 100 gram yaklaşık 477 kalori

Kalpli Kurabiye Malzemeleri

Hamuru için:

200 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un (unu kontrollü ekleyelim)

Üzeri için:

2 adet mereng (beze) (dilerseniz gıda boyası kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 tatlı kaşığı su

1 çay kaşığı kadar pancar tozu

Kalpli Kurabiye Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle kalpli kurabiye yapımı için derin bir karıştırma kabı alalım.

İçerisine yumuşamış tereyağı, yumurta sarısı, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu ekleyelim.

Elimizle yoğurmaya başlayalım.

Kurabiye için ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeliyiz.

Yoğurduğumuz hamuru tezgâhımıza alalım ve iki eşit parça olacak şekilde bölelim.

Bir hamur bezemizi kenara alalım diğerinin üzerine un serperek tezgâhta merdane yardımı ile açmaya başlayalım.

Açma işlemi sırasında hafif hafif un serperek istediğimiz inceliğe getirelim.

Kalpli kurabiye aparatımız ile hamura şekil verelim. Dilerseniz başka şekillerde de kurabiyenizi yapabilirsiniz.

Elimizdeki tüm hamura aynı işlemi yapalım. Hamurumuz bitene kadar kalpli şekil yapalım ve yağlı kâğıt serili tepsiye dizelim.

Fırınımızı önceden ısıtmalıyız. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 12-13 dakika pişirelim.

Pişen kurabiyelerimizi fırından alarak soğumasını bekleyelim.

Soğuyan kurabiyelerinizi istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz.

Kurabiyeleri dilerseniz anlattığımız şekilde süsleyebilirsiniz.

Kâseye mereng alalım ve iyice ufalanana kadar ezelim. (mereng diğer adıyla beze)

Ezdiğimiz merengin üzerine pancar tozu ekleyelim. Ezme işlemine devam edelim.

Üzerine pudra şekeri ve suyu ekleyelim. Pürüzsüz bir kıvam alana dek güzelce karıştıralım.

Dilerseniz pancar tozu ya da kullanıyorsanız gıda boyasının miktarını arttırarak rengini ayarlayabilirsiniz.

Hazırladığımız renkli karışım ile kurabiyelerinizin üzerini süsleyebilirsiniz.

Kalpli kurabiyeleriniz hazır.

Afiyet olsun!

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