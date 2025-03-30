Kalp ve damar sağlığından sindirime kadar birçok faydası olan şifa deposu cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Kalp ve damar sağlığından sindirime kadar birçok faydası olan şifa deposu cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Cennet hurması, domatese ve havuca benzeyen, son zamanlarda popülaritesi artan bir meyvedir. Tadıyla ön plana çıkan cennet hurmasının faydaları ise saymakla bitmiyor.

CENNET HURMASI NEDİR?

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Cennet hurması (Diospyros kaki), halk arasında Trabzon hurması olarak da bilinen, parlak turuncu rengi, tatlı-bal kıvamındaki lezzeti ve yoğun besin değeriyle öne çıkan sonbahar ve kış aylarda sıklıkla tüketilen meyvelerinden biridir. Anavatanı Uzak Doğu olan cennet hurması, bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sistemini düzenleyen çeşitli vitaminler, antioksidanlar ve lif bakımından oldukça zengindir.

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CENNET HURMASININ İÇERİSİNDEKİ VİTAMİN VE MİNERALLER NELERDİR?

Cennet hurması yüksek miktarda C vitamini, A vitamini, E vitamini, B grubu vitaminleri, folik asit, potasyum, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineral değerleriyle öne çıkar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur.

Cennet hurmasının içeriği vitamin ve mineraller şu şekildedir:

- A vitamini- C vitamini- B kompleks vitaminleri- Potasyum- Kalsiyum- Magnezyum- Lif- Antioksidanlar

CENNET HURMASININ BESİN DEĞERİ

Boyutları küçük olmasına rağmen hurma etkileyici miktarda besinle doludur. Yaklaşık 150 gram cennet hurması besin değeri şu şekildedir:

- Kalori: 118- Karbonhidrat: 31 gram (g)- Protein: 1 gr- Yağ: 0,3 gr- Lif: 6 gr- A Vitamini: Günlük değerin %15'i (DV)- C Vitamini: Günlük Değerin %14'ü- E Vitamini: DV'nin %8'i- K Vitamini: Günlük Değerin %4'ü- B6 Vitamini (piridoksin): Günlük Değerin %10'u REKLAM CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR? 1. GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR Günde bir adet cennet hurması tüketerek, günlük A vitamini ihtiyacınızın yarısından fazlasını karşılayabilirsiniz. Ayrıca kabuğu göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin isimli antioksidanları içerir. Bu antioksidanlar, gözün arkasında ışığa duyarlı bir doku tabakası olan retinada yüksek miktarlarda bulunur. 2. KANSIZLIĞA VE DEMİR EKSİKLİĞİNE İYİ GELİR Cennet hurması, demir emilimini artıran önemli besin kaynaklarından biridir. İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücuttaki demir emilimini kolaylaştırır ve kan yapımına destek olur. Özellikle yaş cennet hurması tüketimi, kansızlık problemi yaşayanlar için doğal bir tedavi yöntemi olarak önerilmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyen bu meyve, yorgunluk ve halsizlik gibi kansızlık belirtilerinin azalmasına yardımcı olur. Düzenli tüketimi halinde kan değerlerinin dengelenmesine katkı sağlar. Ayrıca içeriğindeki folik asit sayesinde kan hücrelerinin yenilenmesini destekler ve genel vücut sağlığını iyileştirir.

3. KANDAKİ ŞEKER SEVİYESİNİ DENGELER Cennet hurması, diyabet hastalarının açlık isteğini gidermenin yanında kabuğundaki antidiyabetik ve antioksidan özelliklere sahip flavonoidler yardımıyla diyabet hastalarının kandaki şeker seviyesinin düzenlenmesine faydalı olabilir. Ancak çok fazla cennet hurması yemek, diyabet hastaları için riskli olabilir, bu nedenle diyabet hastaları için günde bir adetten fazla cennet hurması yenilmesi önerilmez. REKLAM 4. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Cennet hurmasını diyetinize eklediğinizde bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Daha güçlü bir bağışıklık sistemi ile enfeksiyonlarla daha kolay başa çıkabilirsiniz. Cennet hurması, kanın pıhtılaşmasını sağlayan manganezin yanı sıra A ve C vitaminleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirici özellikler, meyvenin içindeki vitaminlerden kaynaklanır. 5. TANSİYONU DENGELER Yapılan bazı çalışmalar, Trabzon hurmasının içindeki tannik asit ve gallik asitin kalp hastalığı için önemli bir risk olan yüksek tansiyonu düşürmede etkili olabileceğini göstermiştir. Cennet hurması, kan damarlarını genişleten ve aynı zamanda kan basıncını düşüren başka organik bileşenler de içerir. 6. CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER Sivilce, yara izi, leke, düzensiz pigmentasyon ve egzama gibi cilt sorunlarına destek verebilir. Bu özellik, hurmada bulunan iltihap önleyici özellikleri, antioksidanlar ve biyoaktif bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Antioksidanlar, serbest radikaller ve UV ışığının neden olduğu hücresel hasarı önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, ciltte yaşlanmayı yavaşlatabilir ve erken kırışıklıkları önleyebilir. Antioksidanlar ayrıca koyu lekeleri azaltarak eşit bir cilt tonuna neden olur. Bu lekeler, akne ve ciltteki küçük yaralanmalardan kaynaklanan yara izlerinden kaynaklanabilir. Hurmada bulunan antioksidan içeriği cilde birçok farklı fayda sağlar.

REKLAM 7. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Cennet hurması, sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmanız için farklı şekillerde fayda sağlar. Metabolizmayı hızlandırması sayesinde yediğiniz yiyeceklerden üretilen enerji artar. Böylece vücudunuzda depolanan yağ miktarı azalacaktır. Ayrıca hurmada yüksek miktarda lif olması kabızlık sorunlarını önleyip, su tutulmasını azalttığı için kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. UYARI: Hamileler, kronik hastalığı olanlar ve alerjisi bulunan kişilerin öncelikle uzman bir hekime danışması tavsiye edilir. Görsel Kaynak: istockphoto 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Avokadonun Duyulmadık Faydaları