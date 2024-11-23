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        Haberler Bilgi Yaşam Avokadonun Duyulmadık Faydaları - Avokado Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler?

        Avokadonun Duyulmadık Faydaları - Avokado Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler?

        Saymakla bitmeyen faydalarıyla son dönemlerin en popüler besinleri arasına giren avokado, diyet yapan kişilerin radarına takılmış durumda. Tropikal meyveler arasında bulunan avokadonun sağlıklı yağlar arasında olması ve birçok tüketim şeklinin olması kullanıcıların bu meyveyi merak etmesini sağladı. Güney Meksika, Kolombiya ve Orta Amerika ülkelerinde üretilen bu meyvenin nötr tadı, bazı kişilerin çok sevdiği bazı kişilerin ise hoşlanmadığı bir şekildedir. Peki avokado faydaları neler? Zararları da var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:02
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        Avokadonun Duyulmadık Faydaları
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        Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz, sosyal medyada tariflerle öne çıkan ve birçok kişinin severek tükettiği avokado, lezzetli olduğu kadar doğal bir yapı da sunar. Avokado ağacının yağlı yapıya sahip meyvesi olmasıyla zengin bir besin kaynağıdır. Diğer meyvelere göre daha yağlı olsa da kremsi yapısıyla diyet tabaklarının vazgeçilmezi olur. Ortalama bir avokadoda %70’ten fazla yağ olduğu düşünülür. Yağda çözünen antioksidan içeriğiyle öne çıkan avokado, vegan vejetaryen tüketimi için de idealdir.

        AVOKADO FAYDALARI

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        Avokado faydaları şunlardır;

        • Kalp ve damar sağlığını destekler.
        • Sindirimi iyileştirerek daha sağlıklı bir öğün fırsatı sunar.
        • Lutein ve zeaksantin ve benzeri antioksidan içerikleriyle göz sağlığı için iyidir.
        • Kontrollü kullanıldığında kilo vermeye destek olabilir.
        • E ve C vitaminleri bakımından zengin olan avokado, cilt bakımı için ideal bir destekçidir.
        • Bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle vücudu hastalıklara karşı korur.
        • Kan şekerini dengeleyerek diyabetli kişilerin daha sağlıklı hissetmesine yardımcı olur.
        • Zihinsel sağlığa katkı sağlayarak konsantrasyon ve hafıza üzerinde etki sunar.

        AVOKADO ZARARLARI

        Avokado zararları özellikle aşırı tüketimle birlikte ortaya çıkar. Birçok yararıyla öne çıksa da bazı bünyelerde farklı etkiler gösterebilir. Avokadonun potansiyel zararlarının ortaya çıkması bünyeden bünyeye farklıdır. Fazla tüketimde sakıncalı yanları görülebilen avokado, şu kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir;

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        • Hamilelik dönemindeki anneler,
        • Emzirme döneminde olan anneler,
        • Latekse alerjisi olanlar,
        • Kan inceltici ilaç kullananlar,
        • Karaciğer rahatsızlığı bulunanlar,
        • Kolesterol hastalığına sahip olanlar,
        • Grip ve astım benzeri üst solunum yolu rahatsızlıklarına sahip kişiler,
        • Hassas cilt tipi olanlar.

        Avokadonun aşırı tüketilmesi durumunda ya da yanlış kişilerin avokado tüketmesi durumunda vücutta alerji, kaşıntı ve kızarıklık gibi birçok belirti ortaya çıkabilir.

        AVOKADO NE İŞE YARAR?

        Avokado ne işe yarar? Zengin besin içeriğiyle öne çıkan avokado şu faydaları sunar;

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        • Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.
        • E vitamini ve sağlıklı yağlarla saçı besler, cildi güzelleştirir.
        • Lif içeriği sayesinde sindirimi düzenleme özelliği sunar.
        • İçerdiği vitaminlerle enerji seviyesini yükseltmeye yardımcıdır.
        • Kilo kontrolüne yardımcıdır ve tokluk hissi sağlar.
        • Kemik sağlığına katkı sağlayarak daha güçlü bir vücut sunar.
        • Kan şekerini dengeleyerek ani şeker yüklemelerinin önüne geçer.
        • Hormon dengesini düzenleyerek üretimini destekler.

        Avokado hangi hastalıklara iyi gelir?” sorusuna ise şöyle yanıt verilebilir: Kalp hastalıkları, obezite, sindirim sorunları, göz hastalıkları ve cilt problemleri.

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        AVOKADO HAMİLELİKTE FAYDALI MI?

        Peki avokado hamilelikte faydalı mı? Folik asit deposu olan avokado, beyin ve omurilik sağlığı için kritik özellikler sunar. Tekli doymamış yağların yanı sıra çeşitli besin kaynakları sunan avokado, lif kaynağı olma özelliğiyle sindirimi düzenler ve hamilelik döneminde birçok annenin yaşadığı kabızlık sorununun önüne geçmeye yardımcı olur.

        AVOKADONUN BEBEKLERE FAYDASI VAR MI?

        Avokado bebeklere faydası var mı? Anne kadar bebek için de faydalı olduğu kabul edilen avokado, çoğunlukla ilk ek gıda olarak görülür. Bu nedenle birçok uzman, bebekler için püre olarak hazırlanabileceğini ve sunulacağını söyler. Sindirim dostu özellikler sunan avokado, bebeklerin beyin gelişimine katkı sağlar. Ayrıca içeriğinde yoğun miktarda B, C, E ve K vitaminleri bulunur. Potasyum ve folat da bebekte bağışıklığı geliştirici etkiye sahiptir.

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        AVOKADO NASIL YENİR?

        Tam da şu anda aklınızdan “Avokado nasıl yenir?” sorusu geçiyor olabilir. Avokadoyu sade şekilde yemek istiyorsanız bu oldukça basittir. İşte adımlar;

        • Avokadoyu ortadan ikiye keserek başlayın.
        • Çekirdeğini çıkarıp kaşıkla doğrudan yiyebilirsiniz.
        • Lezzetlendirmek için üzerine isteğe bağlı olarak tuz, zeytinyağı ya da limon ekleyebilirsiniz.

        Yukarıdaki adımları uygulamak için avokadonun yiyebilme kıvamına gelmiş olması gerekir. Aynı şekilde avokadolu tariflere bakarak da kendinize uygun lezzetler oluşturabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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