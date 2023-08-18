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        Haberler Sağlık Kalp için haftada 150 dakika!

        "Kalbiniz için haftada 150 dakika ayırın"

        Kalp sağlığı için haftada 5 gün en az 30 dakika egzersiz yapılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Hafta sonu bir ya da iki gün boyunca 150 dakika yapılacak yüksek tempolu egzersiz hafta içi yapılan egzersize eşdeğerdir. İki şekilde egzersiz yapanlar karşılaştırıldığında kalp hastalığı riski açısından fark yok" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:39
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        Kalp için haftada 150 dakika!
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        İş temposu nedeniyle hafta içi egzersiz yapamayanlara önemli uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Hafta sonu yapılacak yüksek tempolu egzersizin 5 güne eş değer olabiliyor. Avrupa ve Amerika’da kalp hastalıkları dernekleri sağlıklı kalmak için haftada 5 gün en az 30 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Spor için vakti olanlar bunu yerine getirebiliyor. Yapılan yeni bir araştırma ise hafta içi egzersize vakit bulamayanları sevindirdi. Hafta sonu yapılacak yüksek tempolu egzersizin hafta içi yapılan egzersize eşdeğer olduğu, iki şekilde egzersiz yapanlar karşılaştırıldığında kalp hastalığı riski açısından fark olmadığı görüldü” diye konuştu.

        KALP KRİZİ RİSKİNİ YÜZDE 27 AZALTIYOR

        Dünya Sağlık Örgütü’nün şu anda yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını önerdiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, şöyle devam etti: “Yürüyüşe çıkmak veya hafif eforlu bisiklet sürmek de buna dahil sayılır. Alternatif olarak, koşmak veya yüzmek gibi 75 dakikalık yoğun bir aktivite de yapabilirsiniz.

        ABD'li araştırmacılar, sadece bir veya iki seansta egzersiz yapan insanların - sadece hafta sonu yapanların- ne kadar başarılı olduğunu görmek için 10 yıl boyunca 350 binden fazla insanı takip etti. 10 yıl boyunca her hafta önerilen düzeyde orta ila şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren katılımcılar değerlendirildi, sadece hafta sonu egzersiz yapanlarla karşılaştırıldığında kalp damar hastalığı riski açısından iki grup arasında fark olmadığı ortaya çıktı.

        Bir veya iki gün boyunca 150 dakika egzersiz yapmanın (hafta sonu spor yapan kişiler) kalp krizi riskini yüzde 27 ve kalp yetmezliği riskini yüzde 38 azalttığını, buna karşılık haftada iki günden fazla egzersiz yapan kişilerde yüzde 35 gibi daha da fazla azalma sağladığını ortaya koydu. Bu sonuç bize, en azından bazı hastalara ‘150 dakikanızı hafta boyunca eşit bir şekilde dağıtamazsanız, bir hafta sonu boyunca 150 dakika egzersiz yapmanın yararlı olabileceğini söyleyen bazı yeni kanıtlar var’ diyebileceğimiz anlamına geliyor. Önemli olan haftada en az 150 dakika egzersiz süresini tutturabilmek.”

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