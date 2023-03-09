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Kalın: İsveç ve Finlandiya ile toplantı olumlu geçti, yeni görüşmeler kısa sürede yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki İsveç ve Finlandiya ile yapılan toplantı sonrasında, "Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik" dedi.

Giriş: 09.03.2023 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kalın: İsveç ve Finlandiya ile toplantı olumlu geçti, yeni görüşmeler kısa sürede yapılacak
HABERTURK.COM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Müttefiklerimizden de ülkemizin güvenlik kaygılarına dair adım beklemek en doğal hakkımız. Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik. Yasayla birlikte daha etkin olacaklarını İsveçli mevkidaşlarımız belirtiyorlar. Terörle mücadeleyle ilgili adımları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kararlılığımızı ifade ettik.

"NATO'NUN GENİŞLEME KARARINI DESTEKLİYORUZ"

İlgili birimlerimiz, mevkidaşlarıyla detaylı bilgi alışverişinde bulundu. Net şekilde ifade ettik. Mutabakatın tam anlamıyla uygulanmasını ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme kararını destekliyoruz. NATO'nun bu süreçte kritik roller oynayacağının farkındayız. Geçmişte başka ülkeler yeni üye konusunda uzun süre bekleme yapmışlardı. Yunanistan'ın tavrını kastediyorum. Somut güvenlik kaygılarımızı ifade ettik. Bugünkü toplantımızda ileriki toplantının yakın zamanda yapılmasında mutabık kaldık.

Önümüzdeki günlerde opsiyonları değerlendireceğiz. Farklı alternatifler dile getiriliyor. Türkiye'den kaynaklanan gecikme söz konusu değil. Gerekçe bir takım gecikmeler olursa, süreç elbette uzar. NATO ittifakının güçlendirilmesi konusunda nasıl yapıcı olduysak, yine olmaya devam edeceğiz. Parlamentoda sorunla karşılaşmayacaklarını mevkidaşlarımız bize ilettiler. Terörle mücadele yasası 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği için o zaman daha hızlı adımlar atılacağı ifade ediliyor. Kendilerinin koyduğu bir tarih. Süreci takip edeceğiz."

Fotoğraf: AA

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