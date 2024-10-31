Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kaldırımdaki ağacı kesti | Son dakika haberleri

        Mardin'de kaldırımdaki ağacı kesen kişi kamerada

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişi, elektrikli testere ile kaldırımdaki ağacı kesti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımdaki ağacı kesti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de kaldırımda ağaç, kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi.

        Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişi tarafından kaldırım üzerinde bulunan ağaç elektrikli testere ile kesildi.

        .png
        .png

        O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mardin haberleri
        #kızıltepe ilçesi
        #ağaç
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa