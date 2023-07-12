REKLAM advertisement1

Hazırlaması hızlı olan bu tatlı, pratik tatlıları hazırlamayı sevenlerin gözdesidir. Sütlü oluşuyla ve baskın kakao lezzetiyle öne çıkan bu tatlı, dilim dilim kesildiğinde görsel şölen sunar. Bu leziz tatlı, çikolatayı sevenler için mükemmel bir öğle arası atıştırmalığı olmaya aday. Pratik ve kolay olan bu tarif, birkaç adımda sunuma hazır. İşte kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Kalori: 262 kcal

KAKAOLU İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

İşte kakaolu irmik tatlısı malzemeleri;

REKLAM

7 yemek kaşığı irmik

1 litre süt

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

10 yemek kaşığı toz şeker

Çok tatlı seviyorsanız toz şeker 12 olsun

3 yemek kaşığı kakao

1 ya da 2 çay bardağı ceviz

1 ya da 2 çay bardağı Antep fıstığı (üzeri için)

KAKAOLU İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Pişirme Önerisi: Kakaolu irmik tatlısı yapımına geçmeden önce pişirme önerisini okuyarak daha kıvamında bir tatlı elde edebilirsiniz. Yapım aşamasında irmiği tepeleme doldurmak, irmik koyu kalırsa süt eklemek ve kakao yerine çikolata kullanmak, ilgili tarifin pişirme önerileridir.

Kakaolu irmik tatlısı yapımı kısa sürede bitirilecek bir tarif. Yukarıdaki malzemeleri hazırladıktan sonra hızlıca hazırlamaya başlayabilir ve kısa sürede misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte tatlının yapım aşamaları;

Tencereye koyduğunuz irmiği, sütü ve şekeri orta ateşte karıştırın ve kaynatın. Kaynama aşamasındayken Hindistan cevizini ekleyin.

Koyu ancak akıcı kıvama gelen tatlıyı birkaç dakika pişirin. Arından kâselere bölüştürün. Ancak bir su bardağı kadar miktarı tencerede bırakın.

Bıraktığınız bu miktarın üzerine 2 kaşık kakao dâhil edin. Bu karışımın kıvamı çok koyu olduysa bir miktar süt ekleyin.

Ardından yeniden ateşe koyun ve kakao tamamen karışına dek pişirmeye devam edin.

Kakaolu karışımı hazırladığınız sütlü irmik tatlısının üzerine bir parmak kalınlık olacak biçimde kaplara bölüştürün.

Arzu ederseniz sütlü ve kakaolu arasına ceviz de ilave edebilirsiniz. Tatlı üzerine fıstık koyarak süsleme yapın.

Afiyet Olsun.