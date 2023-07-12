Kakaolu bisküvili pasta tarifi: En kolay kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Çikolatalı krema ve petibör bisküvinin birbirine olan eşsiz uyumunu ortaya koyan bu pasta, pratik ve hızlı yapım aşamasıyla da beğeni toplar. Yedikçe yiyeceğiniz pastanın yapım aşaması için kollara sıvayıp mutfağa geçebilirsiniz. İşte kakaolu bisküvili pasta nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

Kaç kişilik: 9 kişilik / dilim

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Kalori: 1 porsiyon 350 kcal

KAKAOLU BİSKÜVİLİ PASTA MALZEMELERİ

Evde olan malzemelerle hazırlayacağınız bu pratik pastanın malzemeleri aşağıda listelenmiştir. İşte pratik kakaolu bisküvili pasta tarifi için malzemeler;

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1 litre süt

1 paket petibör bisküvi

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

2,5 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

80 gram sütlü çikolata

Üzeri için;

1 ya da 2 su bardağı Hindistan cevizi

KAKAOLU BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

Püf Noktası: Tarifi uygularken mısır nişastasının yerine buğday nişastası da tercih edebilirsiniz.

Kremayı hazırlamak için derin bir tencereye sütü alarak başlayın. Süt üzerine; kakao, un, şeker ve nişastayı ekleyip tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

Tencerenin altını açtıktan sonra devamlı olarak karıştırın. Kaynamaya başlayan kıvam koyulaşana dek pişirmeye devam edin.

Göz göz kaynayan ve kıvamı koyulaşan karışıma vanilini ekleyerek karıştırmaya devam edin ve uygun bir anda altını kapatın.

Altını kapattığınız tencereye çikolata ve tereyağı ekledikten sonra bunların erimesini sağlayana kadar karıştırmaya devam edin.

Isıya dayanıklı özellikteki bir kaba bir sıra petibör dizin ve üzerine hazırladığınız bu kremadan tek kat dökün. Bisküvileri örtecek şekilde döktükten sonra üzerine bir sıra daha petibör dizin. Bu uygulamayı kremanın tümü bitene kadar uygulayın.

En üst kısma kremayı dökün. Ilıklaştıktan sonra ise üzerine Hindistan cevizi serpin.

Hazırladığınız tatlıyı buzdolabına kaldırın ve yaklaşık 3 saat dinlendirin.

Dinlendikten sonra üzerine dilimleyerek servis edin.

En kolay kakaolu bisküvili pasta tarifi hazır…

Afiyet Olsun.