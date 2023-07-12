Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi: Haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Haşhaş lezzetinden hoşlananlar için pratik ve hızlı bir tatlı olan haşhaşlı irmik tatlısı, birçok kişinin damak tadına hitap eder. Birçok farklı malzemenin bir araya getirilerek enfes bir katman yaratmasıyla oluşturulan haşhaşlı irmik tatlısı yapımı son derece basittir. Ağızda dağılan ve hafif bir kıvama sahip olan irmik tatlısı, yediden yetmişe herkesin midesini fetheder.
Mavi haşhaş ve irmiğin enfes harmanını sunan haşhaşlı irmik tatlısı, üzerinde çırpılmış kremayla “yeme de yanında yat” denilecek bir lezzete kavuşur. İrmik tatlısının hem mideye hem göze hitap etmesini sağlayan bu şerbetli tatlı evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabilir. Birkaç basit adım kullanarak ortaya harikulade bir lezzet çıkarmak mümkün. İşte haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 8 dilim – 8 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Kalori: 1 porsiyon / 544 kcal
HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ
Tariften önce haşhaşlı irmik tatlısı malzemeleri hazırlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Aşağıdaki listeden bu malzemelere erişebilirsiniz;
Şerbet için;
Kek için;
Kekin üzeri için;
HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?
Haşhaşlı irmik tatlısı tarifine geçmeden önce yapımındaki püf noktayı öğrenebilirsiniz. Bu ise kekin tamamen soğumasını bekledikten sonra krem şantiyi yaymaktır. Aynı şekilde kekin tamamen pişmiş olması da tarifin lezzeti için önemlidir. Bunu test etmek için kürdan kullanabilirsiniz.
İşte haşhaşlı irmik tatlısı tarifi;
Afiyet Olsun.