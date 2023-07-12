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        Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi: Haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Haşhaş lezzetinden hoşlananlar için pratik ve hızlı bir tatlı olan haşhaşlı irmik tatlısı, birçok kişinin damak tadına hitap eder. Birçok farklı malzemenin bir araya getirilerek enfes bir katman yaratmasıyla oluşturulan haşhaşlı irmik tatlısı yapımı son derece basittir. Ağızda dağılan ve hafif bir kıvama sahip olan irmik tatlısı, yediden yetmişe herkesin midesini fetheder.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:57
        Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi
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        Mavi haşhaş ve irmiğin enfes harmanını sunan haşhaşlı irmik tatlısı, üzerinde çırpılmış kremayla “yeme de yanında yat” denilecek bir lezzete kavuşur. İrmik tatlısının hem mideye hem göze hitap etmesini sağlayan bu şerbetli tatlı evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabilir. Birkaç basit adım kullanarak ortaya harikulade bir lezzet çıkarmak mümkün. İşte haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 8 dilim – 8 kişilik

        Hazırlama süresi: 15 dakika

        Pişirme süresi: 30 dakika

        Kalori: 1 porsiyon / 544 kcal

        HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

        Tariften önce haşhaşlı irmik tatlısı malzemeleri hazırlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Aşağıdaki listeden bu malzemelere erişebilirsiniz;

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        Şerbet için;

        • 3 bardak su
        • 1, su bardağı toz şeker
        • 3 – 4 damla limon suyu

        Kek için;

        • 1 su bardağı toz şeker
        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı sıvı yağ
        • 1 su bardağı süt
        • 1 su bardağı mavi haşhaş tohumu
        • 1 su bardağı irmik
        • 1 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu

        Kekin üzeri için;

        • 2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
        • 1,5 su bardağı soğuk süt
        • 1 paket krem şanti

        HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

        Haşhaşlı irmik tatlısı tarifine geçmeden önce yapımındaki püf noktayı öğrenebilirsiniz. Bu ise kekin tamamen soğumasını bekledikten sonra krem şantiyi yaymaktır. Aynı şekilde kekin tamamen pişmiş olması da tarifin lezzeti için önemlidir. Bunu test etmek için kürdan kullanabilirsiniz.

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        İşte haşhaşlı irmik tatlısı tarifi;

        • Şerbet için gereken suyu ve şekeri tencereye koyun. Şeker eriyene kadar tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Sonrasında ocağın altını açarak karışımı kaynamaya bırakın. Karışım kaynama derecesine geldikten sonra içine limon suyu ekleyin. Bu şekilde 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatarak soğumasına izin verin.
        • Derin bir kaba şeker ve yumurtayı koyarak mikser yardımıyla çırpın.
        • Bu karışıma süt ve sıvı yağ ekleyin. Ardından irmik ve haşhaşı ekleyin ve iyice karıştırın.
        • Karışıma son olarak kabartma tozu ve elediğiniz unu ilave edin ve malzemelerin tümünü harmanlaşıncaya kadar mikserin düşük ayarıyla karıştırın.
        • Alt bölümü hafifçe yağlanmış borcama hazırladığınız karışımı dökün ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Burada üstü kızarana dek yaklaşık 35 dakika gerekecektir.
        • Bu sırada üst kısmı için ekleyeceğiniz krem şantiyi soğuk süt yardımıyla güzelce çırptıktan sonra soğuması için dolaba koyun.
        • Bu sırada kek piştiyse keki fırından alarak üzerine sıcakken kürdan yardımıyla delikler açın. Eğer şerbet soğuduysa bu aşamada kekin üzerine dökebilirsiniz. Bu aşamadan sonra kekin soğuması ve şerbetin çekilmesi için oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
        • Şerbet, kek tarafından çekildikten sonra üzerine dolapta soğumaya bıraktığınız krem şantiyi sürün.
        • Hazırladığınız tatlıyı en az 3 saat dinlendirin. Servis öncesinde dilimleme yaparak üzerine eşit miktarda toz Antep fıstığı ekleyin.

        Afiyet Olsun.

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