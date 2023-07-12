Fırında Brüksel lahanası tarifi: Fırında Brüksel lahanası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Brüksel lahanası tarifi pratik hazırlama süreçleri arayanların favorisi oluyor. Bilhassa sonbahar aylarında yenmesi makbul olan Brüksel lahanasını akşam yemekleri için kısa sürede hazırlayabilir ve mideye indirebilirsiniz. Pişirmesi zahmetsiz, hazırlaması kısa süren bu yemeğin sevdalısı da çok. Vejetaryen tarif arayanlar, diyet yapanlar, vegan ve glutensiz beslenenler gibi birçok gruba hitap eden bu tarifin detaylarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Fırında Brüksel lahanası nasıl yapılır sorusunu sorduktan sonra aklınıza kurcalayan bir diğer soru “Brüksel lahanası fırında olur mu?” olabilir. Bu noktada bu sebzenin fırında da pişeceğini söylemek mümkün. Bu sebzenin yemeği hem zeytinyağlı hem de yağlı kağıtla fırında yapılabiliyor. İşte fırında Brüksel lahanası nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

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Kaç kişilik: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Kalori: 1 porsiyon 172 kalori

FIRINDA BRÜKSEL LAHANASI MALZEMELERİ

İşte fırında Brüksel lahanası malzemeleri;

500 gram Brüksel lahanası

3 diş sarımsak (ezebilir ya da rendeleyebilirsiniz)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 ya da 2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 ya da 2 çay kaşığı toz biber

1 ya da 2 çay kaşığı kimyon

FIRINDA BRÜKSEL LAHANASI NASIL YAPILIR?

Püf Noktası: Pişirme aşamasına geçmeden önce tarifin püf noktasını öğrenin. Yemeği pişirirken baharat olarak toz biber ya da kimyon kullanın. Ancak yemeği daha farklı baharatlarla süsleyerek lezzetini katlayabilirsiniz.

İşte fırında Brüksel lahanası yapımı;

Lahanaları güzelce yıkayın ve bu sırada tencerede bir miktar su kaynatın.

Kaynayan suya Brüksel lahanalarını atarak 5 dakika haşlayın.

Haşlanan sebzeleri süzün ve yağlı kâğıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizin.

Bir kâseye; sarımsak, zeytinyağı, karabiber, tuz, kimyon ve toz biber koyun.

Sosu üzerine kaşık kullanarak dökün ve güzelce karıştırın.

200 derece fırın ayarında 20 dakika kadar pişmeye bırakın.

Afiyet Olsun.

Servis Önerisi: Çıtır Brüksel lahanasını sosla daha da tatlandırabilirsiniz. Bunun için zeytinyağı, kuru nane ve yoğurt kullanabilirsiniz.