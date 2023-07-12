Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Erişte tarifi: Köy makarnası erişte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Anne lezzetlerinde baş köşeye oturan köy makarnası, makarnaya alternatif olarak en çok sevilen yemeklerden biri. Bin bir zahmetle açılan ve elle kesilen erişteler, özenle kurutulduktan sonra tereyağında mis gibi pişirilmeye hazır hâle getiriliyor. Birkaç dakikada hazır hâle gelen erişte tarifi her türlü ana yemeğin yanına yakışıyor. Tereyağıyla yiyenleri mest eden bu tarifin detaylarını hemen aşağıdan öğrenebilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:57
        Erişte tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özellikle kısıtlı vakitleri olanlar için enfes bir lezzet olan erişte, klasik makarna lezzetinden sıkılanlar için de bire bir. Daha sulu kıvamda sevenler için suyu artırıldığında dahi enfes biri lezzet sunuyor. Mis gibi yayılan tereyağı kokusunu mutfağınızda, eriştenin mükemmel lezzetini evinizde hissedebilirsiniz. Pratik olduğu kadar lezzetli olan erişte, evdeki malzemelerle kısa sürede hazır oluyor. İşte erişte nasıl pişirilir sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 4 kişilik

        Hazırlama süresi: 5 dakika

        Pişirme süresi: 14 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 144 kcal

        ERİŞTE MALZEMELERİ

        Evinizde muhtemelen olan malzemelerle, sadece 15 dakika gibi bir sürede erişte pişirebilirsiniz. Ayrıca erişte, herhangi bir bakkalda dahi bulunabilecek bir yiyecektir. Erişteyi hazır ettikten sonra diğer malzemeleri de tezgâha koyarak daha pratik bir pişirme süreci gerçekleştirebilirsiniz. İşte erişte yapımı için gereken malzemeler;

        REKLAM
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 su bardağı erişte
        • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 3 su bardağı kaynar su
        • 2 çay kaşığı tuz

        ERİŞTE NASIL YAPILIR?

        Püf Noktası: Erişte yapımına geçmeden önce tarifin püf noktasını öğrenerek daha lezzetli bir kıvam elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra tereyağı ile beraber sıvı yağ kullanarak da daha lezzetli bir tat sağlayabilirsiniz. Kavururken orta – kısık ateş kullanmak da eriştelerin yanmasını önleyecektir.

        Pişirme Önerisi: Erişteleri gereğinden fazla haşlamanız durumunda hamur olabilirler. Bunu önlemek için ideal haşlama süresinde dikkat etmelisiniz.

        İşte erişte nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        • Yayvan bir tencereyi orta – kısık ateşe alarak tereyağı ve sıvı yağı ekleyin.
        • Yağ ısındıktan sonra erişteleri tencereye dökün ve hafif kahverengi bir kıvam alıncaya dek karıştırın.
        • Erişteler kavrulduktan sonra üzerine kaynar su ekleyerek tuzu ilave edin. Ardından tencereyi kısık ateşe alarak kapağını kapatın.
        • Erişteler suyunu çektiyse altını kaparak 15 dakika kadar demlenmeye bırakın.

        Afiyet Olsun.

        Servis Önerisi: Erişteyi servis ederken beyaz peynir ve ceviz kullanabilirsiniz.

        Erişte çorbası tarifi
        Erişte çorbası tarifi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        Angelino'da mutlu son!
        Angelino'da mutlu son!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"