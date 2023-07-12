Erişte tarifi: Köy makarnası erişte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Özellikle kısıtlı vakitleri olanlar için enfes bir lezzet olan erişte, klasik makarna lezzetinden sıkılanlar için de bire bir. Daha sulu kıvamda sevenler için suyu artırıldığında dahi enfes biri lezzet sunuyor. Mis gibi yayılan tereyağı kokusunu mutfağınızda, eriştenin mükemmel lezzetini evinizde hissedebilirsiniz. Pratik olduğu kadar lezzetli olan erişte, evdeki malzemelerle kısa sürede hazır oluyor. İşte erişte nasıl pişirilir sorusunun yanıtı…

Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 14 dakika

Kalori: 1 porsiyon 144 kcal

ERİŞTE MALZEMELERİ

Evinizde muhtemelen olan malzemelerle, sadece 15 dakika gibi bir sürede erişte pişirebilirsiniz. Ayrıca erişte, herhangi bir bakkalda dahi bulunabilecek bir yiyecektir. Erişteyi hazır ettikten sonra diğer malzemeleri de tezgâha koyarak daha pratik bir pişirme süreci gerçekleştirebilirsiniz. İşte erişte yapımı için gereken malzemeler;

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2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı erişte

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı kaynar su

2 çay kaşığı tuz

ERİŞTE NASIL YAPILIR?

Püf Noktası: Erişte yapımına geçmeden önce tarifin püf noktasını öğrenerek daha lezzetli bir kıvam elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra tereyağı ile beraber sıvı yağ kullanarak da daha lezzetli bir tat sağlayabilirsiniz. Kavururken orta – kısık ateş kullanmak da eriştelerin yanmasını önleyecektir.

Pişirme Önerisi: Erişteleri gereğinden fazla haşlamanız durumunda hamur olabilirler. Bunu önlemek için ideal haşlama süresinde dikkat etmelisiniz.

İşte erişte nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

Yayvan bir tencereyi orta – kısık ateşe alarak tereyağı ve sıvı yağı ekleyin.

Yağ ısındıktan sonra erişteleri tencereye dökün ve hafif kahverengi bir kıvam alıncaya dek karıştırın.

Erişteler kavrulduktan sonra üzerine kaynar su ekleyerek tuzu ilave edin. Ardından tencereyi kısık ateşe alarak kapağını kapatın.

Erişteler suyunu çektiyse altını kaparak 15 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Afiyet Olsun.

Servis Önerisi: Erişteyi servis ederken beyaz peynir ve ceviz kullanabilirsiniz.