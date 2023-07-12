Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Erişte çorbası nasıl yapılır sorusunun yanıtı için yazının devamını okuyun…

Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kalori: 1 porsiyon 189 kcal

ERİŞTE ÇORBASI MALZEMELERİ

İşte erişte çorbası malzemeleri;

1,5 çay bardağı erişte

1 çay bardağı yeşil mercimek

3 su bardağı su

2 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı salça

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tarhun otu

ERİŞTE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

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Pişirme Önerisi: Çorbanın tuzunu pişmeye yakınken ilave etmeyi deneyin. Böylece hem pişme süresini kısaltabilir hem de lezzetini katlamış olursunuz.

Erişte çorbası yapımı için aşağıdaki adımları baz alabilirsiniz;

Yeşil mercimekleri tencereye koyun ve üzerine çıkacak kadar su ilavesi yaparak yumuşayıncaya kadar 10 dakika haşlayın.

Haşlama sonrası süzün ve soğuk sudan geçirdikten sonra bir köşede bekletin.

Bir tencereye tereyağını koyun, eritin ve üzerine zeytinyağı ilave edin.

Yağ ısındıktan sonra rendelenmiş kuru soğanı ekleyin ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Sonrasında salçayı dâhil edin ve kavurun.

Sıcak su, tavuk suyu, erişte ve haşlanmış mercimeği buraya ekleyin. Eriştelerin yapışmaması adına bir süre karıştırın ve bırakın.

Son adımda tarhun otunu ekleyerek çorba kıvam alıncaya dek aralıklarla orta ateşte karıştırın. Bu aşamada 30 dakika gerekir.

Pişmeye yakınken tuzunu ilave ederek bir taşım daha kaynatın.

Hazırladığınız çorbayı sıcakken servis etmeyi düşünebilirsiniz.

Servis Önerisi: Damak zevkinize uygunsa pul biber ve tarhun otu ekleyerek süsleme yapabilir ve bu şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

Erişte Çorbasının Yanına Ne Yakışır?

Erişte çorbasının yanına çıtır tavuk ve pirinç pilavı idealdir.

Yemeğin yanına taze fasulye hazırlamayı düşünebilirsiniz.

Erişte çorbasının yanına sebzeli bulgur pilavı da yakışabilir.