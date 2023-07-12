Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Zengin Türk mutfağının naçizane lezzetlerinden biri olan erişte çorbasının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Günümüzde ise bu çorbanın ait olduğu yer Çankırı. Yediden yetmişe herkesin severek yediği erişte çorbası tarifi sofraların lezzetini katlayan bir çorba çeşidi. Bu enfes çorbanın lezzeti tarhun otu ve tavuk suyu ile daha da dayanılmaz oluyor.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:57
        Erişte çorbası tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erişte çorbası nasıl yapılır sorusunun yanıtı için yazının devamını okuyun…

        Kaç kişilik: 4 kişilik

        Hazırlama süresi: 15 dakika

        Pişirme süresi: 30 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 189 kcal

        ERİŞTE ÇORBASI MALZEMELERİ

        İşte erişte çorbası malzemeleri;

        • 1,5 çay bardağı erişte
        • 1 çay bardağı yeşil mercimek
        • 3 su bardağı su
        • 2 su bardağı tavuk suyu
        • 1 yemek kaşığı salça
        • 1 adet kuru soğan
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 çay kaşığı tuz
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı tarhun otu

        ERİŞTE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

        REKLAM

        Pişirme Önerisi: Çorbanın tuzunu pişmeye yakınken ilave etmeyi deneyin. Böylece hem pişme süresini kısaltabilir hem de lezzetini katlamış olursunuz.

        Erişte çorbası yapımı için aşağıdaki adımları baz alabilirsiniz;

        • Yeşil mercimekleri tencereye koyun ve üzerine çıkacak kadar su ilavesi yaparak yumuşayıncaya kadar 10 dakika haşlayın.
        • Haşlama sonrası süzün ve soğuk sudan geçirdikten sonra bir köşede bekletin.
        • Bir tencereye tereyağını koyun, eritin ve üzerine zeytinyağı ilave edin.
        • Yağ ısındıktan sonra rendelenmiş kuru soğanı ekleyin ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
        • Salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin.
        • Sonrasında salçayı dâhil edin ve kavurun.
        • Sıcak su, tavuk suyu, erişte ve haşlanmış mercimeği buraya ekleyin. Eriştelerin yapışmaması adına bir süre karıştırın ve bırakın.
        • Son adımda tarhun otunu ekleyerek çorba kıvam alıncaya dek aralıklarla orta ateşte karıştırın. Bu aşamada 30 dakika gerekir.
        • Pişmeye yakınken tuzunu ilave ederek bir taşım daha kaynatın.
        • Hazırladığınız çorbayı sıcakken servis etmeyi düşünebilirsiniz.

        Servis Önerisi: Damak zevkinize uygunsa pul biber ve tarhun otu ekleyerek süsleme yapabilir ve bu şekilde servis edebilirsiniz.

        Afiyet Olsun.

        Erişte Çorbasının Yanına Ne Yakışır?

        • Erişte çorbasının yanına çıtır tavuk ve pirinç pilavı idealdir.
        • Yemeğin yanına taze fasulye hazırlamayı düşünebilirsiniz.
        • Erişte çorbasının yanına sebzeli bulgur pilavı da yakışabilir.
        Dereotlu poğaça tarifi
        Dereotlu poğaça tarifi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        NATO Zirvesi bildirgesi yayımlandı
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        Erdoğan-Biden arasında 1 saat 15 dakika süren kritik görüşme
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Fenerbahçe'den bir imza daha!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        Angelino'da mutlu son!
        Angelino'da mutlu son!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"