Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Zengin Türk mutfağının naçizane lezzetlerinden biri olan erişte çorbasının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Günümüzde ise bu çorbanın ait olduğu yer Çankırı. Yediden yetmişe herkesin severek yediği erişte çorbası tarifi sofraların lezzetini katlayan bir çorba çeşidi. Bu enfes çorbanın lezzeti tarhun otu ve tavuk suyu ile daha da dayanılmaz oluyor.
Erişte çorbası nasıl yapılır sorusunun yanıtı için yazının devamını okuyun…
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Kalori: 1 porsiyon 189 kcal
ERİŞTE ÇORBASI MALZEMELERİ
İşte erişte çorbası malzemeleri;
ERİŞTE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Pişirme Önerisi: Çorbanın tuzunu pişmeye yakınken ilave etmeyi deneyin. Böylece hem pişme süresini kısaltabilir hem de lezzetini katlamış olursunuz.
Erişte çorbası yapımı için aşağıdaki adımları baz alabilirsiniz;
Servis Önerisi: Damak zevkinize uygunsa pul biber ve tarhun otu ekleyerek süsleme yapabilir ve bu şekilde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun.
Erişte Çorbasının Yanına Ne Yakışır?