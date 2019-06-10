10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, uluslararası fuarlar için "Turkish Coffee Point" adlı projeyi uygulamaya aldı. Bu kapsamda dünyanın önde gelen deri fuarlarında yaklaşık 30 metrekare alan kiralanacak.
Stantta Türk deri ürünleri sergilenirken alıcılara da pişirme yöntemi, kokusu ve köpüğüyle kendine has lezzeti olan Türk kahvesi ikram edilecek. Türk kahvesini yudumlayan misafirlere bu esnada Türk deri ürünleri tanıtılacak. Farklı bir konseptle daha çok müşteriye ulaşmayı amaçlayan Egeli iş adamları, böylece ihracat rakamını daha ileri noktaya taşımaya çalışacak.
"KAHVEYİ ONLARA BİZ ISMARLAYACAĞIZ"
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, pazarlamayı teknolojik hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Dünya üzerinde çok farklı şehirlerde çok farklı fuarlar düzenlendiğini anımsatan Zandar, çeşitli nedenlerden dolayı her organizasyona katılamadıklarını dile getirdi.
İhracatı yükseltmenin en önemli yolunun müşteri çeşidini artırmaktan geçtiğine işaret eden Zandar, şöyle konuştu:
"İhracatta alt sıralarda kalan, mal satmakta zorlandığımız ve fuarlarına katılmayı düşünmediğimiz pazarlara yönelmeye başladık. 'Turkish Coffee Point'i de bunun için hazırladık. Fuara gelen alıcılar işlerini hızlı şekilde tamamlıyor. Alıcılar fuarda kahve içmek için durur. O kahveyi de onlara biz ısmarlamak istiyoruz. Müşteriler kahveyi içerken bilgilerini not edeceğiz. Bu bilgilerle 'müşteri bilgi bankası' oluşturacağız. Bunu da oluşturmak için farklı bir ürüne ihtiyacımız var. Bu ürün de dünyada tanınan bilinen bir lezzet olan Türk kahvesi olacak."
HEDEF PAZAR GÜNEY KORE
Müşterilerin bilgileriyle mobil uygulama tasarlayacaklarını ifade eden Zandar, "Turkish Coffee Point" standının sonbahardan sonraki fuarlarda devreye alınacağını bildirdi.
Ocak-nisan döneminde deri ve deri mamulleri ihracatında 580 milyon doları yakaladıklarını belirten Zandar, "İhracatımız artırmak için de Kanada, Japonya ve ABD pazarında daha da büyümek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz ise Güney Kore. Çünkü büyük pazarlarda yer bulmamız zaman alabilir ama Kore'de daha hızlı büyüyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!