02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınlarda sık görülen sorunlardan biri olan miyomların büyük bir kısmı belirti vermiyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, “Miyomların başlıca belirtileri arasında kadının adet döngüsünde olağan dışı değişiklikler, kasık bölgesinde basınç hissi, bağırsaklarla ilgili huzursuzluklar, idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma ya da idrar kaçırma, sırt ve bel ağrısı, ağrılı cinsel ilişki, çarpıntı, halsizlik gibi anemi belirtileri yer alıyor” şeklinde konuştu.
15-45 YAŞ ARALIĞINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR
Miyomların kadınlık çağının iyi huylu tümörleri olarak adlandırıldığını belirten Prof. Dr. Murat Dede, miyomların özellikle kadınlık hormonlarına hassas olduğunu belirterek “Östrojen, miyomların ortaya çıkmasını ve büyümesini tetikleyen bir unsur. Bu yüzden 15-45 yaş aralığında daha sık görülen miyomların, menopoz dönemine girilmesiyle, yani doğurganlık çağının son bulmasıyla kaybolacak kadar küçülmeleri beklenir” dedi.
GEBELİĞİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR
Hamilelik döneminde miyomların erken doğuma neden olabildiğini ve gebeliği olumsuz etkileyebildiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Dede, “Hamileliğin 12. haftasına kadar östrojen artışı nedeniyle miyomlar hızlı bir büyüme sergilerken, bu büyüme 12. haftadan sonra durma eğilimine girer. Tedavi ise lohusalık bitiminde hasta değerlendirilerek yönetilebilir” şeklinde konuştu.
TEDAVİYLE KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR
Miyomların tedavileri konusunda cerrahi ve cerrahi dışı pek çok yöntemden söz edilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Dede, “Eğer hastanın herhangi bir şikâyeti yoksa genellikle düzenli takipler yeterli olur. Fakat acil tedaviler kapsamında kanamayla ilgili problemleri çözmek için farklı yöntemler kullanılabilir.
DOKTOR KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİ
Bunların yanı sıra tedavilerde; ağrı kesici ve antienflamatuar ilaçlar, ilaçlı spiraller, hastada geçici menopoz etkisi yapan iğneler, doğum kontrol hapları ve moleküler düzeyde yeni grup ilaçlar da kullanılıyor” dedi. Cerrahi tarafta da uygulanan birçok yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Dede, kişiye özel tedavilerle miyomların kontrol altına alınabileceğini belirterek “Düzenli doktor kontrolleri ihmal edilmemeli” önerisinde bulundu.
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