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        Haberler Yemek Yapma Kahve molalarının iki kez fırınlanan yeni yıldızı: İtalya'nın meşhur lezzeti biscotti nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay biscotti tarifi!

        Kahve molalarının iki kez fırınlanan yeni yıldızı: İtalya'nın meşhur lezzeti biscotti nasıl yapılır?

        Çay ve kahve saatlerinizin en özel eşlikçisi olmaya aday bir lezzetle tanışmaya hazır mısınız? İtalyan mutfağının klasiklerinden biri olan biscotti, çifte fırınlanmış yapısıyla kıtırlığın en lezzetli halini sunuyor. Üstelik bu nefis kurabiyeyi evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:56
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        • 1

          Tatlı krizlerinizi hafif ve şık bir dokunuşla çözmek ister misiniz? İtalyan mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan biscotti, kahve ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Çifte fırınlama tekniğiyle hazırlanan bu kurabiyeler, kıtırlığıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel biscotti tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          2 su bardağı un

          1 tatlı kaşığı kabartma tozu

          1/4 tatlı kaşığı tuz

          3/4 su bardağı şeker

          2 büyük yumurta

          1 tatlı kaşığı vanilya özütü

          1 su bardağı doğranmış badem veya fındık

          (Opsiyonel) 1/2 su bardağı kuru meyve veya çikolata parçaları

        • 3

          HAZIRLIK

          Fırını 180°C’ye ısıtın. Fırın tepsisini yağlı kâğıt ile kaplayın.

          Bir kabın içine un, kabartma tozu ve tuzu koyup karıştırın.

        • 4

          Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri hafif ve kabarık bir kıvam alana kadar çırpın. Ardından vanilya özütünü ekleyin.

          Kuru malzemeleri yumurtalı karışıma azar azar ekleyerek homojen bir hamur elde edin. Doğranmış bademleri (veya tercih ettiğiniz diğer eklemeleri) ekleyip iyice karıştırın.

        • 5

          Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı yaklaşık 25-30 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğinde kütük şeklinde yuvarlayarak hazırlayın.

          Hazırladığınız hamurları fırın tepsisine yerleştirin.

        • 6

          Hamurları önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika, altın rengini alana kadar pişirin. Fırından çıkarıp 10 dakika soğumaya bırakın.

        • 7

          Hamurları keskin bir bıçakla 1-1,5 cm kalınlığında dilimlere ayırın. Dilimleri tepsiye yatay şekilde dizin ve tekrar fırına koyun. Her iki tarafını 8-10 dakika daha pişirerek kıtır bir yapı elde edin.

        • 8

          Biscottinizi tamamen soğuttuktan sonra kahve, çay veya sıcak çikolata eşliğinde servis edin. Hava geçirmez bir kapta saklayarak uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

          Afiyet olsun!

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