Kahve ve enerji

Kaygı, fazla enerjidir; bu yüzden enerji eklemek iyi bir şey gibi görünmeyebilir. Ancak kaygı aynı zamanda önemli miktarda yorgunluğa da neden olur. Gününüzü atlatmak için gereken enerji değerlidir, çünkü aktif bir gün aslında bir kaygı başa çıkma aracıdır. Rutin oluşturmanın, kahvenin tadını çıkarmanın ve daha fazlasının da faydaları vardır.