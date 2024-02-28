Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
Sakarya'da, Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi 29 yaşındaki Hatun Ekrem Aslan'ı tabancayla öldürüp, intihar etmişti. Cinayetle ilgili sürdürülen soruşturmada yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Genç kadının sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı görüldü
Sakarya'da yürekleri yakan kadın cinayeti, dün öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi’nde meydana geldi.
EŞİNİN BABASININ EVİNE GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan’ın (29) bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti.
GETİRDİĞİ SİLAHI ATEŞLEDİ
Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HER İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Hatun Ekrem Aslan ve Ali Rıza Aslan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Hatun Ekrem Aslan'ın sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı görüldü.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.