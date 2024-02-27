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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü! - Son dakika Sakarya haberleri

        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A.'yı silahla vurarak öldüren Ali Rıza A., kendi hayatına da son verdi. Cenazeler, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:19
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        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
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        Sakarya'da olay, alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Ali Rıza A, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı Taşyatak Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

        ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

        AA'da yer alan habere göre burada yaşanan tartışmada koca, önce eşini ardından da aynı silahla kendini vurdu.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Cenazeler, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

        İHA'da yer alan habere göre de öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, “Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var” son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.

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        #sakarya
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