"Bize dua edin!" İkizler kayıp!

Türkiye'yi gözyaşına boğan olayın ardından sel felaketinin yaşandığı bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Ezine Çayı'nın kenarına inşa edilen ve selde yıkılan 8 katlı binanın enkazında AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışmaları yürütülürken, sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.
BİR AİLE ENKAZ ALTINDA ARANIYOR
AA'da yer alan habere göre enkaz altında kalan vatandaşların, yan binadaki komşuları Müzeyyen Özeri, büyük bir acı yaşadıklarını ifade etti. Özeri, İstanbul'dan tatil için memleketleri Bozkurt'a gelen komşusu Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş, Şengül Kuş'un torunları Ayşe ve Kerem Ali Özdoğan (7) ile 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel ile babaanneleri Ayşe Remziye, dedeleri Nadir Yücel'in enkaz altında arandığını belirtti.
Senanur Kuş, Kerem Ali Özdoğan, Ayşe Miray Özdoğan ve Şengül Kuş. (Soldan sağa)
"BİZE DUA EDİN" MESAJI
Sel felaketinin ardından tatil için memleketine gelen Senanur Kuş'un cep telefonundan yakınlarına attığı mesajlar ise yürekleri parçaladı. Senanur attığı son mesajda, "Bize dua edin" yazdığı görüldü.
ECRİN İLE İCLAL DA ENKAZ ALTINDA
İki ayrı ikiz çocuğun, yakınları ile selden önce evde olduklarını anlatan Özeri, ikizler, Ecrin ve İclal Yücel'in annelerinin bina yıkılmadan önce yapılan uyarı sonrası araçlarını başka bir alana çekmek için evden çıktığını söyledi.
"BURADAKİ ACININ TARİFİ YOK"
"Buradaki acının tarifi yok" diyen Özeri, "Durumları çok kötü, acıları çok büyük, yardım elinin uzatılmasını rica ediyorum. Ben herkesin yardım etmesini istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan burası için, buranın halkı için çok büyük destek bekliyorum." dedi.
"EVE GİTTİKTEN SONRA BİNA YIKILDI"
İkizler Ayşe ve Kerem Ali Özdoğan'ın Kur'an kursundan arkadaşı Zeynep Özeri ise arkadaşları için üzgün olduğunu dile getirdi. Arkadaşlarının bir an önce bulunmalarını isteyen Efe Ahmet Özeri de ikizlerin selden önce dışarıda oynadığını, eve gittiklerini sonra da binanın yıkıldığını kaydetti.
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