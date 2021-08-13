İşte selin dehşeti! Köprüyü kağıt gibi yıktı!

İHA

Bartın'da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdipaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü.

KARABÜK'Ü BARTIN'A BAĞLIYORDU

İHA'da yer alan habere göre Karabük-Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı.

YIKILMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Köprünün yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniği de gözler önüne serdi.

BÖLGEDE MAHSUR KALMIŞLARDI

Önceki gün akşam saatlerinde yıkılan köprü sonrası bölgede inceleme yapa AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve beraberindeki heyet ile gazeteciler bölgede mahsur kalmış ardından saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.