DHA

Türkiye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen felaketle sarsıldı. 27 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kaybın olduğu sel faciasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki felakette Ezine çayının taştığı ilk anlar ve vatandaşların can pazarı anbean görüntülendi.