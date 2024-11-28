Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem kaç büyüklüğünde, saat kaçta oldu? 28 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 28 Kasım listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri merkez üssü, büyüklük derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Göksun merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Maraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...
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Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun merkez üssünde meydana gelen sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin derinlik bilgileri yer alıyor. İşte Kahramanmaraş depremi ve son depremler listesi
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SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Kahramanmaraş Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de, 7.1 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
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