Kayıp üç kişi için kuyuda arama

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Kahramanmaraş ın Dulkadiroğlu İlçesi Beyazıtlı Mahallesi’nde Cumhuriyet Savcılığı bir ihbar üzerine daha önce kayıp olarak bildirilen üç kişinin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı konusunda ihbar aldı.

Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen Savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü cinayet masası ekipleri Olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi Büğlek caddesi üzerinde bulunan bir gece kondu eve intikal etti.