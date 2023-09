Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.