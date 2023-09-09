Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.