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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var

        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

        Kahramanmaraş'ta, freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:46
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        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

        Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

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        #KAHRAMANMARAŞ
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