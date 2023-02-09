Enkaz altından 70 saat sonra kurtarıldı!

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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