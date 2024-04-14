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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 05:58 Güncelleme: 14.04.2024 - 05:58
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        Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde Özkan Özal, Mehmet Y. ile Cengiz K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ​​​​​​​Yaralı Mehmet Y. ise hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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