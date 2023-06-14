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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binadaki asansör düştü: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binadaki asansörün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Giriş: 14.06.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binadaki asansör düştü: 1 ölü
AA

Alınan bilgiye göre, M.T. (30) Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı bir binaya asansörü sökmek için girdi.

Asansörün halatının boşalmasıyla kabinle birlikte 5. kattan zemine düşen M.T. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

M.T'nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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