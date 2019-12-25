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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışında elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye 24 saattir elektrik verilemiyor.
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren ilçeye elektrik verilemediğini söyledi.
İlçede elektrik kesintisinin 24 saattir devam ettiğini, bu nedenle sıkıntılar yaşandığını aktaran Aydın, "Halkımız elektrikten dolayı sıkıntılı. Yoğun kar yağışından dolayı elektrik direklerinin yıkıldığı ve iletim hatlarında ciddi hasarların olduğu tespit edildi. Bütün herkes bu kış şartlarını hafifleştirmeye çalışıyor. Ancak elektrik işi bizi çok ciddi sıkıntıya sokacak. Elektriğin bir an önce en azından ilçe merkezine ulaştırılması için gayretli bir çalışma var. Biz de destek noktasında gayret içindeyiz." diye konuştu.
Bölgenin elektrik mağduriyetinin giderilerek hayatın normale dönmesi yönünde bütün çabaların gösterildiğini ifade eden Aydın, "Rabbim bizi bir an önce elektriğe kavuşturur. Halkımız da normal yaşama devam eder diye umut ediyoruz." dedi.
Esnaflardan Rabia Arslan ise elektrik kesintisinden dolayı sipariş alamadıklarını belirterek, "Müşteri gelmiyor. Dolabımız çalışmıyor. Makinelerimiz çalışmadığı için yufka çıkartamıyoruz. Evlerde de aynı sıkıntı var." ifadesini kullandı.
İsa Bağrıaçık da bu süreçte müşterilere araç şarjı ve powerbank sattıklarını, taleplere yetişemediklerini söyledi.
"JENERATÖR, GAZ LAMBASI, GAZ YAĞI"
Esnaflardan Ramazan Özdemir, ilçede gaz lambası satışlarının arttığını, kendisinin de aynı ürünü kullanmak zorunda olduğunu belirtti.
Saim Kenger ise ilçede jeneratör, gaz lambası, gaz yağı ve birçok aydınlatma grubunda satışların arttığını söyledi.
Selçuk Ayhan da müşterilerinin soğukta oturduğunu, kesintiden dolayı imalatların çalışmadığını, üretim yapamadıklarını dile getirdi.
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