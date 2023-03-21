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Kahramanmaraş depremi Düzce'deki çalıştayda masaya yatırıldı

Geçmişte iki büyük deprem atlatan Düzce’de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin yaralarının sarılmasına yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı bir bilim çalıştayı düzenlendi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli ve Genel Sekreter Nihat Yıldız tarafından organize edilen çalıştayda, yeniden yapılanmanın nasıl finanse edileceği de konuşuldu. Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, İslami finansal enstrümanlarının konut ve altyapı yatırımlarında kullanımı konusunda alternatif politika önerilerinde bulunurken, Prof. Dr. Ercan Oktay da, bina yapımında önceliğin iş ve istihdam alanlarına verilmesinin tersine göçü olumlu etkileyeceğini kaydetti

Giriş: 21.03.2023 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş depremi Düzce'deki çalıştayda masaya yatırıldı
HABERTURK.COM

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından yaraların nasıl sarılabileceğine ilişkin Düzce’de bir bilim çalıştayı düzenlendi.

17 Ağustos ve 12 Kasım gibi iki önemli deprem geçmişi olan Düzce’de düzenlenen uluslararası çalıştay toplantısında deprem yönetimi ele alındı.

Çalıştayda, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesinde yaşanmakta olan altyapı, üstyapı, enkazların kaldırılıp yeniden konut yapımının gerçekleşmesi, göç eden bölge halkının yeniden topraklarına döndürülmesi ve depremin ekonomik, sosyal ve psikolojik yaralarının sarılması açısından sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli ve Genel Sekreter Nihat Yıldız tarafından organize edilen çalıştay toplantısına üniversitelerden çok sayıda bilim insanı katılım gösterdi.

Deprem bölgesinde aktif görevli olan Düzce Eski Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AFAD yetkilileri Prof. Dr. Orhan Tatar ile Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç da, deprem bölgesinin mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini çalıştayda açıkladılar.

YATIRIMLAR İÇİN ALTERNATİF POLİTİKA ÖNERİSİ

Toplantıda konuşulan konular arasında yeniden yapılanmanın nasıl finanse edileceği de yer aldı.

Bu kapsamda çözüm önerilerini sıralayan Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, İslami finansal enstrümanlarının konut ve altyapı yatırımlarında kullanımı konusunda alternatif politika önerilerinde bulundu.

Prof. Dr. Ercan Oktay da, deprem sonrası yaşanan iç göçün tersine döndürülmesi için uygulanabilecek politikalar üzerinde açıklamalarda bulunurken, bina yapımında önceliğin iş ve istihdam alanlarına verilmesinin tersine göçü olumlu etkileyeceği üzerinde durdu.

Yapılan açıklamaya göre, çalıştay sonuç raporunun ilgili bakanlık ve kurumlara sunulması planlanıyor

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