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Suavi Doğan ve Kerem Çatay’ın ortaklığında kurulan 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği; kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un merakla beklenen ilk teaser afişi yayınlandı.

Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan 'Kırmızı Kamyon', izleyicilere yoğun duygular yaşatacak dramatik yapısı ve heyecan yaratacak aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.

'Kırmızı Kamyon'un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak.