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Senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın yazdığı, idari yapımcılığını Tolga Değirmenci’nin yaptığı ve yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu 10. Ev yapımcılığındaki yeni dizi ‘Kırmızı Kamyon’; televizyon izleyicisinin bugüne kadar hiç görmediği itfaiye dünyasının kapılarını aralıyor ve kalplere dokunabilmek için gün sayıyor.

Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı dizinin kadrosuna son olarak iki usta oyuncu; Ogün Kaptanoğlu ve Timur Ölkebaş da dahil oldu.

Çok yakında çekimlerine başlanacak dizi dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle seyirciye yeni bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

“Kırmızı Kamyon” çok yakında Show TV’de.