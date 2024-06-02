Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı

KANSERDEN ÖLEN EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Emniyete götürülen Murat H.’nin yapılan sorgulamasında “yalan beyan”, “kasten yaralama” ve “suç uydurma” gibi suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şahsın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, ikinci bir telefonu olduğu ortaya çıktığı ve farklı kadınlarla ilişkisi olduğu, eşini bu süreçte aldattığı, onu defalarca kez darbettiği, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ayrıca Murat H.’nin geçtiğimiz sene ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 1.5 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.

ASLIHAN SALDIRGANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin’in, emniyete gelerek Murat H.’yi teşhis ettiği bilgisine ulaşıldı. Evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, şahsı tanımadığını ifade etti. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat H. çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.