Kafe tuvaletinde unutulan telefonu alıp gittiler

Olayla ilgili olarak konuşan Devrim Nazlıcan Çakır, "Lavaboda telefonumu çaldırdım. Gece denize girecektik. Kıyafetlerimizi değiştirdik o an telefonlarımız eşyalarımızın altındaydı. Daha sonrasında ben orada unuttum. Arkadaşım da görmedi. Sonrasında ise bir kız geliyor görüyor ve çok heyecanlanıyor. Arkadaşına telefon var diye söylerken gayet heyecanlanıyor. Giriyorlar alıyorlar ve çıkıyorlar. Hatta sonrasında kıza ben soruyorum ve telefonun orada olduğunu söylüyor. Ben ona soruyorum orada telefon gördün mü diye 'o da yok görmedim' diyor. Ama sonradan geliyor ve orada telefon vardı diyor. Hatta orada bir bayan vardı ona suç atıyor 'orada bir kadın vardı o almış olabilir' diyor ve gidiyor." dedi.