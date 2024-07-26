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        Kafe tuvaletinde unutulan telefonu alıp gittiler

        İstanbul Büyükçekmece'de, bir kafenin kadınlar tuvaletinde unutulan cep telefonunu gören genç kadın, kapıda bekleyen erkek arkadaşıyla hızlıca plan yaparak, telefonu alıp gitti. Çiftin rahat tavırları ve telefonu aldıkları anlar işletmenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:52
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          Büyükçekmece sahilindeki bir kafede, denize girmek için sahile gelen Devrim Nazlıcan Çakır, üzerini değiştirmek için girdiği kafenin tuvaletinde cep telefonunu unutarak dışarıya çıktı.

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          Ardından mekanın tuvaletine gelen genç bir kadın, içeride unutulan telefonu görüp kapıda bekleyen erkek arkadaşına verdi. 

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          Telefonu alan kişi hızlıca erkekler tuvaletine girdi.

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          O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, tuvaletten çıkan Nazlıcan Çakır'ın ardından gelen kadın şüphelinin, kapıda bekleyen erkek arkadaşının kulağına gülerek bir şeyler söylediği ardından ise erkek arkadaşının kadınlar tuvaletine hamle yaptığı ve telefonu alıp koşarak erkekler tuvaletine girdiği anlar yer aldı.

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          Olayla ilgili olarak konuşan Devrim Nazlıcan Çakır, "Lavaboda telefonumu çaldırdım. Gece denize girecektik. Kıyafetlerimizi değiştirdik o an telefonlarımız eşyalarımızın altındaydı. Daha sonrasında ben orada unuttum. Arkadaşım da görmedi. Sonrasında ise bir kız geliyor görüyor ve çok heyecanlanıyor. Arkadaşına telefon var diye söylerken gayet heyecanlanıyor. Giriyorlar alıyorlar ve çıkıyorlar. Hatta sonrasında kıza ben soruyorum ve telefonun orada olduğunu söylüyor. Ben ona soruyorum orada telefon gördün mü diye 'o da yok görmedim' diyor. Ama sonradan geliyor ve orada telefon vardı diyor. Hatta orada bir bayan vardı ona suç atıyor 'orada bir kadın vardı o almış olabilir' diyor ve gidiyor." dedi.

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          Nazlıcan Çakır,  şöyle devam etti:

          "Elimizde kamera kayıtları var hatta arkadaşımın yanlışlıkla çektiği kızın görüntüsü var kadraja girmiş. Karakola geldim ifade verdim. 1 haftalık bir savcıya gitme süreci varmış. Nasıl bulunur bilmiyorum ama bu şekilde. Kız telefonu görünce erkek arkadaşına söylüyor ve beraber içeriye giriyorlar. Çocuk alıyor telefonu. Ben o esnada geliyorum ve çocuk beni görünce erkekler tuvaletine koşuyor orada bekliyor bir süre. Sonra ben çıkıyorum ve tekrar geliyor kızla konuşuyorlar. Önce çocuk gidiyor mekandan arkasından da kız gidiyor. Ben bu telefonu öylesine bir parayla almadım. Çalıştım ve emeklerimin karşılığı ile aldığım bir telefon. Neden yaptın böyle bir şey görüyorsan geri getir telefonumu çünkü çok güzel fotoğraflarım var telefonda" dedi.

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