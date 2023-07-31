REKLAM advertisement1

Erzincan merkezde olay, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre, bir süre önce şeker fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde babalarının ölüm haberini alan iki kız kardeş gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.