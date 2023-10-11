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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akhisar-Gördes kara yolu Dağdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gördes'ten Akhisar yönüne giden Ahmet Ölmez'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Enfal İlhan yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü Ahmet Ölmez ile aynı araçtaki Fethiye Celbiş hayatını kaybetti. Ölmez'in eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Gördes- Akhisar yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.