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Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Giriş: 12.03.2023 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı! - En son haberler
İHA

Bursa'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

H.K. (22) kontrolündeki otomobil, Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeyken, İncirli Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.B. (55) kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Kazada H.K. hayatını kaybederken, M.B. ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan D.İ. (24) ve A.P. (60) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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