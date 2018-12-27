E-ticaret platformu Gittigidiyor'un Genel Müdürü ve eBay MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika ) Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu danışmanı oldu. Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre Kantarcı yeni görevini sosyal ağ Linkedin'de duyurdu. Kantarcı mesajında "Çok gurur verici bir görevim daha var artık..!! Hersey Galatasaray için ..!!" diye yazdı.



Kantarcı aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı.

KOYU TARAFTAR

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kantarcı Galatasaray’ın her maçını takip ettiğini söylemişti. Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi olan Kantarcı kulübe her platformda katkıda bulunabilmeyi hedefliyordu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU

Lise eğitimini Koç Lisesi'nde tamamlayan Öget Kantarcı, 1999 yılında Koç Üniversitesi lisans eğitimini Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünde tamamladı. Kantarcı Ağustos 2015'ten bu yana eBay MENA Bölge Direktörlüğünü ve eBay'in Türkiye pazarındaki markası olan GittiGidiyor'da Genel Müdürlüğünü yürütüyor.