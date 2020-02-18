DHA

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e (20),üniversite sınavı için cezaevinde eğitim desteği verildiği öğrenildi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

EĞİTMEN EŞLİĞİNDE DESTEK VERİLİYOR

Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu gibi talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in hem kendi kitaplarından hem de cezaevi tarafından verilen kaynaklar ile üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı da belirtildi.

Öte yandan soruşturmanın cumhuriyet başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar yürütüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.