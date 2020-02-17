HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre Türkiye’nin gündemine oturan ve günlerdir konuşulan Kadir Şeker'in işlediği cinayetle ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını titizlikle sürdürülüyor. Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK

Polis, olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde, herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

MONTUNUN SAĞ CEBİNDE YOĞUN KAN

Kadir Şeker'in olay günü giydiği mont üzerinde yapılan incelemede; montun sağ cep hizasında yoğun kan bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki kesiden kaynaklandığı düşünülüyor. Göğüs hizasındaki kan damlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre de iddianame hazırlanacak.