Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Kadir İnanır, evinde inme geçirdi. Usta oyuncu, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; sanatçının sağlık durumunda önemli bir gelişme yaşandı
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, korkuttu. İnanır, bu sabah Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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İNME GEÇİRDİ
Alınan bilgiye göre; bu sabah inme geçiren Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
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TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ UYGULANACAK
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek Kadir İnanır'a, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı.
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Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; sanatçının sağlık durumunda önemli bir gelişme yaşandı. Hastanede yapılan müdahaleyle pıhtı açıldı. Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.