Kadir Has Üniversitesi Rektörü koronavirüsü yendi

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Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, koronavirüs hastalığı ile ilgili mücadelesini anlattığı video mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım; şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart sabahı yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendime. Hastalıkla savaşmaya başladım. Test sonucu 18 Mart gece 02.30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03.30'da Haseki'ye kaldırıldım hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim.

Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. Bugün yarın taburcu edileceğini biliyorum. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın."