İslam alemi için önemli bir yere sahip Kadir Gecesi'nde namaz kılmak, dua etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak en önemli dini vecibelerin başında yer alıyor. Kadir Gecesi namazı 4 rekattan veya 12 rekat şeklinde kılınabilir. Ancak bu namazın Kadir Suresi ile birlikte kılınmalıdır. Peki "Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi kılınacak namaz nedir, kaç rekattır? İşte Kadir Gecesi namazıyla ilgili tüm merak edilenler...