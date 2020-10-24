- Sağlıkla ilgili problemler yaşadım. Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. İrritabl bağırsak sendromu deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. 8 ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum. Yeme alışkanlığımı değiştirdim. Bu gibi şeylere dikkat ettiğimde zayıfladım, çok iyi hissediyorum kendimi. Hem de şifa buldum. Bir uzman kadar bilgiye sahibim ama kendime. Ailemde de aynı rahatsızlığı yaşayan var birine çok iyi geldi biri çok kötü oldu mesela. Herkes kendi reçetesini çıkaracak.