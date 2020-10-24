Kadir Doğulu, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programında bilinmeyenlerini anlattı. Doğulu bir geçirdiği zorlu hastalığı, babalık hakkındaki düşüncelerini ve evliliğiyle ilgili konuştu.
İşte ünlü oyuncunun açıklamaları:
- İkimizin de birbirimize ait dili oldu. Evlilik böyle bir şey uyanık olmalısın. Ben onu tanıdığımı hatta tanımaya niyetim olduğunu söylemiş oluyorum.
- Setlere gittiğimizde de avantaj haline getirmeye çalışıyoruz. aşkımı taze tutuyor, Neslihan’ı da beni de agresifleştirmiyor. O çalışırken ben, ben çalışırken o çalışmamaya özen gösteriyoruz. Hasreti de özlemi de kabul ediyoruz.
- Felsefe okumamaya gayret gösteriyoruz. Felsefe bir şeyleri betimlemeye çalışır. Yaradılıştan veriliş kişinin meşrebine göre değişir. Felsefe kötü demiyorum ama bana göre değil.
- Aslında hep böyleydim ama konuşma kısmına yaşın getirdiği olgunlukla erişebildim. İnsan beşer şaşabiliyor. 38 oldum. İçimdeki şeyin olgunlaşması, fikrin düşüncenin olgunlaşmasından bahsediyorum. Yoksa ben olgun muyum? Umarım hayatımın sonuna kadar olgunlaşmam.
- Kendini geliştirme kitaplarıyla alakası yok ilgilenmem de. İnanç sistemiyle, bilimle biyolojiyle beslenirim.
- Tesadüfe inanmam. Bana ait değil de bir şeylere ikram etti gibi geliyor. Karşına çıkıyorsa senin için çıkmıştır. Seninle tanıştığımız dönemde bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyor olabilirim. İlk oyunculuğu sen teklif etmiştin ama ben kabul etmemiştim. İkinci teklif eden kişi de üç kez sormuştu. O mekandaki üç yüz kişiyi bırakıp gidememe haliydi.
- Aşk: kıymetini bilene ibretlik öğreti. Seni daha iyi bir yere götüreceğini düşünürsen hiç bir zararı bulunmaz. Kişisel olarak da sektörel olarak da.
- Neslihan hayatıma dokunan birisi. Birçok hoca diye seçtiğim bilim insanı var. o zaman onların anlattığı şeyleri anlasam da hayatıma geçiremiyordum. Neslihan’la beraber tamamlanma ve bütünleşme hissiyatıyla bir tamamlanma oldu.
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