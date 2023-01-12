"HİKÂYEYİ SOSYAL MEDYADAN ALINTILADI" İDDİASI



Doğulu, jüri üyeleriyle sohbeti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:



Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup, çıktım. İşlerimi halledip, akşam eve geldiğimde eşim koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz, kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip, yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben 'Acaba biraz ara mı versek?' diye sordum. O da 'Tamam, verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi ve boynumdan öptü. Sonra oturup, konuştuk. Konuşurken, 'Ben dün gece eve geldim' dedim, o da 'Fark ettim' dedi. 'Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim' dedim. O da, 'Beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de, 'Çok bekledim acaba 'Aç mısın?' diye soracaksın diye' dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor.



Ardından Kadir Doğulu'nun söz konusu bu hikâyeyi sosyal medyadan alıntıladığı ileri sürülmüştü.