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Kadir Doğulu gündem olan anısına açıklık getirdi: Hepimiz birbirimizin aynısıyız - Magazin haberleri

Kadir Doğulu: Hepimiz birbirimizin aynısıyız

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül Doğulu ile başından geçen bir olayı anlatmış, ardından bu hikâyenin sosyal medyadan alıntılandığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Doğulu, "Aslında çok konuşmak istemiyorum. Hepimiz birbirimizin aynısıyız, birbirimize benziyoruz. Bu sadece bana ait bir hikâye değil. Herkesin yaşadığı bir hikâye..." dedi

Giriş: 12.01.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kadir Doğulu, yılbaşı gecesi katıldığı bir programda 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Neslihan Atagül Doğulu ile yaşadığı bir olayı anlatmıştı.

  • "HİKÂYEYİ SOSYAL MEDYADAN ALINTILADI" İDDİASI

    Doğulu, jüri üyeleriyle sohbeti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup, çıktım. İşlerimi halledip, akşam eve geldiğimde eşim koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz, kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip, yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben 'Acaba biraz ara mı versek?' diye sordum. O da 'Tamam, verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi ve boynumdan öptü. Sonra oturup, konuştuk. Konuşurken, 'Ben dün gece eve geldim' dedim, o da 'Fark ettim' dedi. 'Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim' dedim. O da, 'Beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de, 'Çok bekledim acaba 'Aç mısın?' diye soracaksın diye' dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor.

    Ardından Kadir Doğulu'nun söz konusu bu hikâyeyi sosyal medyadan alıntıladığı ileri sürülmüştü.

  • "HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN AYNISIYIZ"

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Doğulu, yaşananların ardından Yeniköy'de görüntülendi. Doğulu, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

    Gündem olan anısınıa açıklık getiren Doğulu, "Aslında çok konuşmak istemiyorum. Hepimiz birbirimizin aynısıyız, benziyoruz birbirimize. Bu sadece bana ait bir hikâye değil. Herkesin yaşadığı bir hikâye... Biz hepimiz birbirimizle aynıyız. Herkes yaşıyor. Sizler de eşiniz ve kız arkadaşınız ile bu tarz olaylar yaşamıyor musunuz? Birilerinin daha yaşıyor olması anormal değil. Herkes algıda eşsiz ama yaşantı olarak bir... Şu örneği vereyim; herkes arefe günü trafiğe yakalanmayayım diye çıkmıyor, ertesi gün çıkar ve trafiğe yakalanır" ifadelerini kullandı.

  • "GÖNDERMEDEN HABERİM YOK"

    Uraz Kaygılaroğlu da Doğulu'dan sonra çok bilinen bir hikâyeyi kendi hikâyesi gibi sosyal medya hesabından anlatmıştı. Ünlü oyuncunun bu sözleri meslektaşına gönderme olarak yorumlanmıştı.

    Doğulu, basın mensuplarının bu konuyla ilgili sorularına ise, "Benim göndermeden haberim yok" yanıtını verdi.

  • "AYRILIK" DEDİKODULARI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

  • "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.

  • "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.

  • "DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

    Ayrıca 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu olmak için çok çabaladığını söyleyen Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım" demişti.

  • "BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

    Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

    Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.

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