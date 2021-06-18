"NESLİHAN BENİ DAHA İYİ BİR İNSAN YAPTI"

Öte yandan Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Neslihan Atagül ile ilişkisi hakkında konuşmuştu. "Ruh olarak, düşünce yapısı olarak aynıyız" diyen Kadir Doğulu, şunları söylemişti:

O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum.

Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. İki zıt kutuptuk; bir araya geldik, bir kıvılcım çıktı.