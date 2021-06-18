Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün Cihangir'deki bir restoranda objektiflere yansıdı. Boğaz manzarasında yemek yemesinin ardından mekandan çıkış yapan Doğulu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Eşi Neslihan Atagül ile sosyal medyada sık sık mutluluk pozları paylaşan 39 yaşındaki Doğulu, "Aşkın tarifi olsaydı, tarif etmeye çalışmazdık. Aşık olmakta her şeyin tarifi mümkün" ifadelerini kullandı.
"ÇOK MUTLU OLDUM"
Uzun süre sonra bir mekanda oturduğunu belirten ünlü oyuncu, "İnsanlar doğaya pikniğe gidiyorlar, bu tabii ki güzel birşey. Ancak insanlar aralarında 100-150 metre olması gerekirken, sırt sırta duruyorlar. Her yer rahatça geniş oturmaya müsait ama biliyoruz ki hayatın sırrı yüz yüze gelmek. Bugün mekanda onlarca yabancı insan ile bir aradaydık, ben çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.
"NESLİHAN BENİ DAHA İYİ BİR İNSAN YAPTI"
Öte yandan Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Neslihan Atagül ile ilişkisi hakkında konuşmuştu. "Ruh olarak, düşünce yapısı olarak aynıyız" diyen Kadir Doğulu, şunları söylemişti:
O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum.
Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. İki zıt kutuptuk; bir araya geldik, bir kıvılcım çıktı.
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