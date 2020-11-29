Kadına şiddet sadece fiziki değil sanal ortamda da artıyor. Kovid-19 küresel salgını ile evden çalışmanın artması ve uzaktan eğitim, çevrimiçi (Online) platformların her zamankinden daha fazla kullanılmasını sağladı. İnternette ve özellikle sosyal medyada daha çok zaman geçirilmesi siber zorbalık riskini de artırıyor. Özellikle de kadınlara karşı.

Siber zorbalık, dijital şiddet tanımı henüz yasada tanımlanmış değil. Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını kullanarak, ifade özgürlüğünün bir parçası değil kişilere zarar verme amacıyla bilinçli olarak yapılan hareketler, davranışların tümü siber zorbalık. Cinsiyetçi nefret söylemi, kimliğe bürünme, gözetim, mobbing, avlama, taciz, kötü amaçlı dağıtım, kişisel bilgiye ulaşma, bombalama gibi birçok yolu var.

İnternet de toplumsal cinsiyete dayalı şiddet söz konusu. Gerçek hayattaki eşitsizlikler sanal hayatta da da kadınları hedef alıyor, güvenliklerini tehdit ediyor. Kadınların çevrimiçi şiddete maruz kalma olasılığı erkeklere göre 27 kat daha fazla. Bu veri 2019 yılı BM “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber Şiddet - Dünya Geneli Acil Eylem Çağrısı” raporundaki bulgularına dayanıyor.

ŞİDDET YAKINDAN GELİYOR

Gerçek hayatta olduğu gibi internette de şiddet yakınlardan geliyor. Women's Aid'in araştırmasına katılanların yüzde 85'i, partnerinden veya eski partnerinden online gördükleri istismarın online dışı dünyada da maruz kaldıkları istismarın parçası olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 29'u partneri veya eski partneri tarafından telefonlarına veya bilgisayarlarına kurulan casus yazılım ve/veya GPS konum belirleyicileri tarafından takip edildiklerini söyledi.

Pandemiyle mücadele kapsamında kısıtlamaların yeniden devreye girdiği bu dönemde online şiddete karşı farkındalığın artması ve korunma yollarının öğrenilmesi daha da önemli hale geldi. Çeşitli kurum ve kuruluşlar siber zorbalığa karşı mücadeleye destek vermek için dünyada ve Türkiye'de çeşitli çalışma ve projeler yürütüyor. Bunlardan biri de Google.

CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

Google 26 Kasım'da ‘Online Şiddetle Mücadele ve Farkındalık Atölyesi’ isimli online etkinlik düzenledi. İçeriğini Kadın Öz Savunma Akademisi'nin hazırladığı çalışmada, Sosyal Medya Uygulamaları, Güvenlik Taktikleri, Online Şiddete Mücadelede Hukuki Yollar, Psikolojik Sağlamlık, Online’da Bireysel Olarak Güvenli Kalma Yolları ve Online Şiddetin Psikolojik Etkileri başlıkları yer aldı. Farklı online şiddet türleri ile ilgili detaylı bilgiler örnek olaylarla aktarıldı. Etkinlikte birçok araştırmadan güncel veriler paylaşıldı, kadına karşı online zorbalığın ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığı da ortaya kondu.

Bu verilerden dikkat çekenler şöyle:

Kadınların yüzde 50'si çevrimiçi taciz nedeniyle fiziksel güvenlik endişesi yaşıyor.

Çevrimiçi istismara maruz kalan kadınların yüzde 8'i bilinçli olarak çevrimiçi hayatta varlıklarını kısıtlamak ve yüzde 75'i sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalıyor.

Bu alanda çalışan uzmanlar ve yardım kuruluşlarına göre; online zorbalığa maruz kalmanın etkileri gerçek ve elle tutulur.

Her 10 kadından 7 ’si internet kullanırken kendisini güvende hissetmediğini belirtiyor.

NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Peki siber zorbalıkla nasıl mücadele edilir? ‘Online Şiddetle Mücadele ve Farkındalık Atölyesi’nde verilen bilgiye göre en etkili mekanizma şikayet. Kötüye kullanımları bildirin ve engelleyin. Başka kullanıcılara yönelik ayrımcı, cinsiyetçi yorumlar, nefret söylemi içeren paylaşımlar da sosyal medya platformlarına bildirilebiliyor. Engellemek tek başına yeterli çözüm olamıyor, diğer sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. Polis veya jandarma karakolu, Cumhuriyet Savcılığı veya Aile Mahkemesi'ne bir dilekçe ile başvurulabilir. Zorbalık içeren paylaşımların/içeriklerin ekran görüntüsünün alınıp, saklanması önemli.

Öte yandan alınabilecek önlemler de var. Birden çok hesap oluşturmak bir seçenek. Gizlilik ve güvenlik ayarlarından profilinizi kimlerin görebileceğini ayarlayabilirsiniz. Parolaların güvenliği de önemli.